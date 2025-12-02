Economia del token e analisi del prezzo di Joe Hat (HAT)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Joe Hat (HAT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 41.59K Fornitura totale: $ 147.00 Fornitura circolante: $ 147.00 FDV (Valutazione completamente diluita): $ 41.59K Massimo storico: $ 18,925.4 Minimo storico: $ 154.98 Prezzo attuale: $ 281.92