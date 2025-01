Che cos'è JEJE (JJ)

YOU'VE ACTUALLY PROBABLY MET HIM BEFORE, $JJ IS ONE OF THE MOST WIDELY CIRCULATED EMOJIS ON DISCORD, AND HE'S KINDA CUTE DON'T YOU THINK? SO WE DECIDED TO GIVE HIM HIS OWN TOKEN, AND NAME HIM TOO...

Risorsa JEJE (JJ) Sito web ufficiale