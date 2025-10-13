Economia del token di Inuki (INUKI)
Informazioni su Inuki INUKI
The Lucky Shiba from East China is a meme token born with serenity and style deployed with love on @BONKDOTFUN. This small-eyed, big-bagged Shiba doesn’t chase charts it meditates before mooning. Fusing Eastern meme aesthetics with Solana degen culture, it’s calm, chaotic, and full of charm. With community-driven energy, unique branding, and playful minimalism, Lucky Shiba stands out as a symbol of silent strength and surprising fortune. The moon is inevitable but only after meditation.
Economia del token di Inuki (INUKI): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Inuki (INUKI) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token INUKI che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token INUKI possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
