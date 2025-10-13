Economia del token e analisi del prezzo di InsurAce (INSUR)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per InsurAce (INSUR), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 236.67K $ 236.67K $ 236.67K Fornitura totale: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Fornitura circolante: $ 68.89M $ 68.89M $ 68.89M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 343.56K $ 343.56K $ 343.56K Massimo storico: $ 15.2 $ 15.2 $ 15.2 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.0034356 $ 0.0034356 $ 0.0034356