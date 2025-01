Che cos'è inheritance Art (IAI)

We’re Changing the Way the World Thinks About Fine Art & NFTs inheritance is an artificial intelligence and animation laboratory focused on creating hyper realistic and volumetric intelligent content. Over the next three years inheritance will become the biggest NFT / intelligent NFT producer and production studio for mixed reality and hyper realistic productions. Our Focus: - Fine Art NFTs - Curating the next generation of fine art NFTs - Intelligent NFTs - Creating and auctioning museum commissioned holographic versions of: Mona Lisa, The Thinker and The Starry Night

Risorsa inheritance Art (IAI) Sito web ufficiale