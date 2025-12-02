Economia del token e analisi del prezzo di InfiniFi USD (IUSD)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per InfiniFi USD (IUSD), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 163.37M $ 163.37M $ 163.37M Fornitura totale: $ 163.45M $ 163.45M $ 163.45M Fornitura circolante: $ 163.45M $ 163.45M $ 163.45M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 163.37M $ 163.37M $ 163.37M Massimo storico: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Minimo storico: $ 0.903172 $ 0.903172 $ 0.903172 Prezzo attuale: $ 0.999485 $ 0.999485 $ 0.999485