Che cos'è Infinect (INFC)

Infinect is a decentralized AI cloud that leverages global resources, spanning from data centers to smartphones. Its objective is to facilitate the development of next-generation digital services applications for the benefit of humanity. Infinect provides website and telegram bot as the DApps to allow people purchase our products. With our DApps, user can choose their needs such as Computing, Graphic Processing and file storage.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!