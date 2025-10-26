Il prezzo in tempo reale di IncogniFi oggi è 0.0154601 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi INFI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di INFI su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di IncogniFi oggi è 0.0154601 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi INFI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di INFI su MEXC ora.

Maggiori informazioni su INFI

Informazioni sul prezzo di INFI

Whitepaper di INFI

Sito web ufficiale di INFI

Economia del token di INFI

Previsioni del prezzo di INFI

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo IncogniFi

Prezzo di IncogniFi (INFI)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in INFI:

$0.0154601
$0.0154601$0.0154601
0.00%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di IncogniFi (INFI)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:50:12 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di IncogniFi (INFI) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04518864
$ 0.04518864$ 0.04518864

$ 0.01540281
$ 0.01540281$ 0.01540281

--

--

0.00%

0.00%

Il prezzo in tempo reale di IncogniFi (INFI) è $0.0154601. Nelle ultime 24 ore, INFI ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di INFI è $ 0.04518864, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.01540281.

In termini di performance a breve termine, INFI è variato del -- nell'ultima ora, del -- nelle 24 ore e del 0.00% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di IncogniFi (INFI)

$ 13.91K
$ 13.91K$ 13.91K

--
----

$ 15.46K
$ 15.46K$ 15.46K

900.00K
900.00K 900.00K

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di IncogniFi è $ 13.91K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di INFI è 900.00K, con una fornitura totale di 1000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 15.46K.

Cronologia dei prezzi di IncogniFi (INFI) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di IncogniFi a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di IncogniFi in USD è stata di $ 0.0000000000.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di IncogniFi in USD è stata di $ -0.0044317412.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di IncogniFi in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0--
30 giorni$ 0.00000000000.00%
60 giorni$ -0.0044317412-28.66%
90 giorni$ 0--

Che cos'è IncogniFi (INFI)

As highlighted by Vitalik in a recent article, privacy is simulteanously one of Crypto's most important features, as well as one of its most prominent existential threats. Over the last few years, while providers of privacy tools have gained negative media attention (i.e. Tornado Cash), the importance of safeguarding privacy in a Web3 environment has been highlighted by several high profile kidnapping and robbery cases of wealthy Crypto individuals. Moreover, the rise of bots and copytraders have increased the need for users to be able to transact privately, without anyone following their every move.

As such, while private transactions can be abused by malicious actors and people looking to use cryptocurrency to hide the source of their funds, privacy should be a right and people should not be forced to share their balances, transactions or online movement. This view has been shared by many prominent figure in the Ethereum ecosystem, most importantly by earlier mentioned developer Vitalik Buterin, who is a renowned supporter of dApps such as Railgun and Tornado Cash.

While the importance of privacy in Web3 is thus generally agreed upon, the offering of privacy tools remains fragmented. As described in the next chapter, IncogniFi aims to change that, by creating a one-stop-shop privacy hub for browsing, communicating, transacting and storing crypto in a private way.

IncogniFi is an advanced privacy ecosystem, comprising a fully private, anonymous and secure VPN Browser, a Private W2W Communication Tool, a Password & Key Manager, a Non-Custodial Wallet and a Privacy Dex.

Ecosystem Products

  • VPN Browser
  • W2W Private Messenger
  • Password & Key Manager
  • Non-Custodial Wallet
  • Privacy Dex

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa IncogniFi (INFI)

Whitepaper
Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di IncogniFi (USD)

Quanto varrà IncogniFi (INFI) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset IncogniFi (INFI) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per IncogniFi.

Controlla subito la previsione del prezzo di IncogniFi!

INFI in valute locali

Economia del token di IncogniFi (INFI)

Comprendere l'economia del token di IncogniFi (INFI) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token INFI!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a IncogniFi (INFI)

Quanto vale oggi IncogniFi (INFI)?
Il prezzo in tempo reale di INFI in USD è 0.0154601 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da INFI in USD?
Il prezzo attuale di INFI in USD è $ 0.0154601. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di IncogniFi?
La capitalizzazione di mercato per INFI è $ 13.91K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di INFI?
La fornitura circolante di INFI è 900.00K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di INFI?
INFI ha raggiunto un prezzo ATH di 0.04518864 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di INFI?
INFI ha visto un prezzo ATL di 0.01540281 USD.
Qual è il volume di trading di INFI?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per INFI è -- USD.
INFI salirà quest'anno?
INFI potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di INFI per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:50:12 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di IncogniFi (INFI)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,568.12
$111,568.12$111,568.12

+0.16%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,954.20
$3,954.20$3,954.20

+0.54%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05805
$0.05805$0.05805

-15.37%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.1400
$7.1400$7.1400

-2.74%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.02
$194.02$194.02

+1.11%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,568.12
$111,568.12$111,568.12

+0.16%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,954.20
$3,954.20$3,954.20

+0.54%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5949
$2.5949$2.5949

-0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.02
$194.02$194.02

+1.11%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19667
$0.19667$0.19667

+0.22%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000118
$0.000000000000118$0.000000000000118

+18.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.061668
$0.061668$0.061668

+8,122.40%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.4477
$0.4477$0.4477

+1,690.80%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.4477
$0.4477$0.4477

+1,690.80%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000774
$0.0000000000774$0.0000000000774

+67.89%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000178
$0.0000000000000000000178$0.0000000000000000000178

+61.81%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.037360
$0.037360$0.037360

+48.48%

Logo Truvia

Truvia

TRUVIA

$0.00004219
$0.00004219$0.00004219

+33.21%