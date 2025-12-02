Economia del token e analisi del prezzo di in real life coin (IRLCOIN)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per in real life coin (IRLCOIN), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 21.16K $ 21.16K $ 21.16K Fornitura totale: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M Fornitura circolante: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 21.16K $ 21.16K $ 21.16K Massimo storico: $ 0.00322377 $ 0.00322377 $ 0.00322377 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0