Economia del token e analisi del prezzo di Imagen Network (IMAGE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Imagen Network (IMAGE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 3.94M Fornitura totale: $ 5.00B Fornitura circolante: $ 5.00B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 3.94M Massimo storico: $ 0.03800209 Minimo storico: $ 0.00020045 Prezzo attuale: $ 0.00079228