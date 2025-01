Che cos'è IAzuki (IAZUKI)

It is well known that the top tier of NFT has long suffered from high prices and low liquidity. To solve this problem Gate.io creatively proposed a solution with NFT Fraction Token. The top NFT anchored in this issue is: Azuki. Azuki starts with a collection of 10,000 avatars that give you membership access to The Garden: a corner of the internet where artists, builders, and web3 enthusiasts meet to create a decentralized future. Azuki holders receive access to exclusive drops, experiences, and more. In the future, Gate.io plans to support even more top-tier NFT's, so let's see!

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa IAzuki (IAZUKI) Sito web ufficiale