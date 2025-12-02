Economia del token e analisi del prezzo di i know ball (BALL)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per i know ball (BALL), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 12.18K $ 12.18K $ 12.18K Fornitura totale: $ 990.05M $ 990.05M $ 990.05M Fornitura circolante: $ 990.05M $ 990.05M $ 990.05M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 12.18K $ 12.18K $ 12.18K Massimo storico: $ 0.00020701 $ 0.00020701 $ 0.00020701 Minimo storico: $ 0.00000968 $ 0.00000968 $ 0.00000968 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0