Che cos'è Hyperpill (PILL)

Planning on taking the Hyperliquid $PILL, personally. 45th meme coin launched on Hyperliquid chain. Destined for success. Our roadmap is to onboarding everyone to Hyperliquid, one pill at a time. One pill a day, keeps the doctor away. Based and Hyperliquid pilled right now. Soft pill, warm pill Little bottle of pills Happy pill, sleepy pill Pill Pill Pill Speedy pill, hoodie pill Little bottle of pills Running pill, climbing pill Pill Pill Pill

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Hyperpill (PILL) Sito web ufficiale