Economia del token e analisi del prezzo di Human 300 (HUMAN)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Human 300 (HUMAN), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 4.69K $ 4.69K $ 4.69K Fornitura totale: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Fornitura circolante: $ 923.07M $ 923.07M $ 923.07M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 5.08K $ 5.08K $ 5.08K Massimo storico: $ 0.00236723 $ 0.00236723 $ 0.00236723 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0