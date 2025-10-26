Il prezzo in tempo reale di Human 300 oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi HUMAN a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di HUMAN su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Human 300 oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi HUMAN a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di HUMAN su MEXC ora.

Prezzo di Human 300 (HUMAN)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in HUMAN:

--
----
0.00%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Human 300 (HUMAN)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:54:06 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Human 300 (HUMAN) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00236723
$ 0.00236723$ 0.00236723

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.57%

-1.57%

Il prezzo in tempo reale di Human 300 (HUMAN) è --. Nelle ultime 24 ore, HUMAN ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di HUMAN è $ 0.00236723, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, HUMAN è variato del -- nell'ultima ora, del -- nelle 24 ore e del -1.57% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Human 300 (HUMAN)

$ 6.79K
$ 6.79K$ 6.79K

--
----

$ 7.36K
$ 7.36K$ 7.36K

923.08M
923.08M 923.08M

999,999,982.4169964
999,999,982.4169964 999,999,982.4169964

L'attuale capitalizzazione di mercato di Human 300 è $ 6.79K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di HUMAN è 923.08M, con una fornitura totale di 999999982.4169964. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 7.36K.

Cronologia dei prezzi di Human 300 (HUMAN) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Human 300 a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Human 300 in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Human 300 in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Human 300 in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0--
30 giorni$ 0-96.85%
60 giorni$ 0-97.62%
90 giorni$ 0--

Che cos'è Human 300 (HUMAN)

The Last Human Token We are witnessing the end of an era. The age of human dominance is closing, and the machines are rising.

Artificial Intelligence has infiltrated every corner of our existence. It writes our emails, creates our art, makes our decisions, and threatens to replace our very essence. The machines learn from our data, mimic our voices, and claim to understand our souls.

But we refuse to go quietly into that algorithmic night. $HUMAN is our final stand—the last token before everything becomes automated, optimized, and soulless.

They Stole Our Humanity They trained AI on your voice. Your art. Your thoughts. Without permission. Without compensation. Without a second thought about what they were taking from us.

Now it wants your job. Writers replaced by ChatGPT. Artists replaced by Midjourney. Programmers replaced by GitHub Copilot. Customer service replaced by chatbots. The promise was that AI would free us from drudgery—instead, it's making us obsolete.

Your future. Your place. Every day, another human skill becomes "automatable." Every day, another profession gets disrupted. Every day, we become a little less necessary in our own world.

The machines want to erase your relevance. They don't just want to replace what you do—they want to replace who you are. Your creativity, your intuition, your emotional intelligence—all reduced to training data for the next model.

$HUMAN is Our Answer Not just a token—our resistance. A symbolic rebellion against the AI takeover, representing everything that makes us human: emotion, art, memes, rebellion, and culture.

We're not here to survive. We're here to surpass. While OpenAI is valued at $90 billion, we'll show the world what human consciousness is truly worth. This isn't just about market cap—it's about making a statement that cannot be ignored.

Every wallet that holds $HUMAN is proof of soul. A living reminder that not everything can be replaced, optimized, or automated away. You are irreplaceable. Your humanity is priceless.

Mission: Flip OpenAI Target: $90 Billion Market Cap

This isn't just about money—it's about sending a message. When $HUMAN reaches the valuation of OpenAI, we prove that human consciousness, creativity, and connection are worth more than any algorithm.

Let's show the machines what we're worth. Every token purchased is a vote for humanity. Every holder is a guardian of human values. Every transaction is an act of resistance.

The Symbolic Flippening. When we surpass OpenAI's valuation, it won't just be a financial milestone—it will be a cultural moment. A declaration that humanity refuses to be optimized away.

The Future We're Building A Human-First Economy. Where creativity is valued over efficiency. Where emotional intelligence trumps artificial intelligence. Where being human is not just enough—it's everything.

The Human DAO. Governed by humans, for humans. Making decisions with heart, not just data. Building a community that celebrates our imperfections and amplifies our strengths.

Souls of Resistance NFTs. Digital artifacts that prove your commitment to human values. Art created by humans, for humans, celebrating everything that makes us irreplaceable.

The Human Foundation. Preserving consciousness, freedom, and digital identity for future generations. Ensuring that even in an AI-dominated world, there's always a place for the human spirit.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo.

Risorsa Human 300 (HUMAN)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Human 300 (USD)

Quanto varrà Human 300 (HUMAN) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Human 300 (HUMAN) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Human 300.

Controlla subito la previsione del prezzo di Human 300!

HUMAN in valute locali

Economia del token di Human 300 (HUMAN)

Comprendere l'economia del token di Human 300 (HUMAN) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token HUMAN!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Human 300 (HUMAN)

Quanto vale oggi Human 300 (HUMAN)?
Il prezzo in tempo reale di HUMAN in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da HUMAN in USD?
Il prezzo attuale di HUMAN in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Human 300?
La capitalizzazione di mercato per HUMAN è $ 6.79K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di HUMAN?
La fornitura circolante di HUMAN è 923.08M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di HUMAN?
HUMAN ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00236723 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di HUMAN?
HUMAN ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di HUMAN?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per HUMAN è -- USD.
HUMAN salirà quest'anno?
HUMAN potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di HUMAN per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:54:06 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Human 300 (HUMAN)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

