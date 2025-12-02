Economia del token e analisi del prezzo di Holy Coin (HOLY)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Holy Coin (HOLY), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 216.10K $ 216.10K $ 216.10K Fornitura totale: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Fornitura circolante: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 216.10K $ 216.10K $ 216.10K Massimo storico: $ 0.01553962 $ 0.01553962 $ 0.01553962 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00021826 $ 0.00021826 $ 0.00021826