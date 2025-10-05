Il prezzo in tempo reale di Hermes AI Investment Fund oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi HERMES a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di HERMES su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Hermes AI Investment Fund oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi HERMES a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di HERMES su MEXC ora.

Maggiori informazioni su HERMES

Informazioni sul prezzo di HERMES

Sito web ufficiale di HERMES

Economia del token di HERMES

Previsioni del prezzo di HERMES

Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-05 10:18:28 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Hermes AI Investment Fund (HERMES) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.32%

-4.29%

+9.62%

+9.62%

Il prezzo in tempo reale di Hermes AI Investment Fund (HERMES) è --. Nelle ultime 24 ore, HERMES ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di HERMES è $ 0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, HERMES è variato del +0.32% nell'ultima ora, del -4.29% nelle 24 ore e del +9.62% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Hermes AI Investment Fund (HERMES)

$ 72.23K
$ 72.23K$ 72.23K

--
----

$ 80.60K
$ 80.60K$ 80.60K

896.14B
896.14B 896.14B

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di Hermes AI Investment Fund è $ 72.23K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di HERMES è 896.14B, con una fornitura totale di 1000000000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 80.60K.

Cronologia dei prezzi di Hermes AI Investment Fund (HERMES) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Hermes AI Investment Fund a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Hermes AI Investment Fund in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Hermes AI Investment Fund in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Hermes AI Investment Fund in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0-4.29%
30 giorni$ 0-13.33%
60 giorni$ 0-25.95%
90 giorni$ 0--

Che cos'è Hermes AI Investment Fund (HERMES)

HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION

INTRODUCTION

A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction.

THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS

Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes:

Technical Momentum & Structure

Insider & Institutional Activity

Sentiment Intelligence

Volume Dynamics

Options Flow Analysis

Analyst Consensus

Fundamental Strength

Risk & Macro Context

Earnings Quality

Market Leadership & Sector Flow

These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format.

HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME

More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders.

PancakeSwap liquidity is permanently locked.

No new coins can be minted.

Smart contract ownership is renounced and wallets are secured.

A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.

Risorsa Hermes AI Investment Fund (HERMES)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Hermes AI Investment Fund (USD)

Quanto varrà Hermes AI Investment Fund (HERMES) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Hermes AI Investment Fund (HERMES) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Hermes AI Investment Fund.

Controlla subito la previsione del prezzo di Hermes AI Investment Fund!

HERMES in valute locali

Economia del token di Hermes AI Investment Fund (HERMES)

Comprendere l'economia del token di Hermes AI Investment Fund (HERMES) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token HERMES!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Hermes AI Investment Fund (HERMES)

Quanto vale oggi Hermes AI Investment Fund (HERMES)?
Il prezzo in tempo reale di HERMES in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da HERMES in USD?
Il prezzo attuale di HERMES in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Hermes AI Investment Fund?
La capitalizzazione di mercato per HERMES è $ 72.23K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di HERMES?
La fornitura circolante di HERMES è 896.14B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di HERMES?
HERMES ha raggiunto un prezzo ATH di 0 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di HERMES?
HERMES ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di HERMES?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per HERMES è -- USD.
HERMES salirà quest'anno?
HERMES potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di HERMES per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-05 10:18:28 (UTC+8)

