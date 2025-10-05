Prezzo di Hermes AI Investment Fund (HERMES)
+0.32%
-4.29%
+9.62%
+9.62%
Il prezzo in tempo reale di Hermes AI Investment Fund (HERMES) è --. Nelle ultime 24 ore, HERMES ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di HERMES è $ 0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.
In termini di performance a breve termine, HERMES è variato del +0.32% nell'ultima ora, del -4.29% nelle 24 ore e del +9.62% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.
L'attuale capitalizzazione di mercato di Hermes AI Investment Fund è $ 72.23K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di HERMES è 896.14B, con una fornitura totale di 1000000000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 80.60K.
Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Hermes AI Investment Fund a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Hermes AI Investment Fund in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Hermes AI Investment Fund in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Hermes AI Investment Fund in USD è stata di $ 0.
|Periodo
|Variazione (USD)
|Variazione (%)
|Oggi
|$ 0
|-4.29%
|30 giorni
|$ 0
|-13.33%
|60 giorni
|$ 0
|-25.95%
|90 giorni
|$ 0
|--
HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION
INTRODUCTION
A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction.
THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS
Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes:
Technical Momentum & Structure
Insider & Institutional Activity
Sentiment Intelligence
Volume Dynamics
Options Flow Analysis
Analyst Consensus
Fundamental Strength
Risk & Macro Context
Earnings Quality
Market Leadership & Sector Flow
These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format.
HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME
More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders.
PancakeSwap liquidity is permanently locked.
No new coins can be minted.
Smart contract ownership is renounced and wallets are secured.
A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.
Comprendere l'economia del token di Hermes AI Investment Fund (HERMES) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita.
|Orario (UTC+8)
|Tipo
|Informazioni
|10-04 13:39:16
|Dati on-chain
Gli ETF Spot di Ethereum negli Stati Uniti Registrano un Afflusso Netto di $233,5 Milioni Ieri
|10-04 11:26:38
|Aggiornamenti del settore
L'Emissione di USDC Supera i 75 Miliardi, la Quota di Mercato Raggiunge il 24,9%
|10-03 10:20:00
|Aggiornamenti del settore
La Capitalizzazione Totale del Mercato Crypto Ritorna Sopra i $4,2 Trilioni, con un Aumento di 24 ore del 2,3%
|10-03 05:17:00
|Aggiornamenti del settore
Bitcoin Supera il Mark price di $120.000 per la Prima Volta da Metà Agosto
|10-01 14:11:00
|Aggiornamenti del settore
Ieri, gli ETF spot sulla Blockchain Ethereum negli Stati Uniti hanno registrato afflussi netti di 127,5 milioni di dollari, mentre gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato afflussi netti di 430 milioni di dollari
|09-30 18:14:00
|Aggiornamenti del settore
I tassi di finanziamento attuali delle crypto principali su CEX e DEX indicano che il mercato è neutrale con una leggera tendenza ribassista
