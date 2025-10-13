Economia del token e analisi del prezzo di Helga Inu (HELGA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Helga Inu (HELGA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 45.32K $ 45.32K $ 45.32K Fornitura totale: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Fornitura circolante: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T FDV (Valutazione completamente diluita): $ 45.32K $ 45.32K $ 45.32K Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0