Economia del token di Haven1 Bridged Staked ETH (HSETH)
Informazioni su Haven1 Bridged Staked ETH HSETH
hsETH is a wrapped, yield-accruing version of ETHx, Stader Labs’ liquid-staking token, issued natively on the Haven1 Layer-1 network. When a user deposits ETH into the on-chain StaderHavenStakingManager contract, that ETH is delegated to Stader’s distributed validator set; the manager receives ETHx on Ethereum main-net and immediately mints an equal amount of hsETH on Haven1. Each hsETH remains fully collateralised 1 : 1 by ETHx held in the manager contract and can be burned to redeem the underlying ETHx (and therefore the staked ETH principal plus staking rewards) at any time. The token brings ETH staking yield to Haven1 while enabling zero gas DeFi, swaps and collateralisation.
Economia del token di Haven1 Bridged Staked ETH (HSETH): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Haven1 Bridged Staked ETH (HSETH) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token HSETH che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token HSETH possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di HSETH, esplora il prezzo in tempo reale del token HSETH!
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy