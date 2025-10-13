Economia del token e analisi del prezzo di Haven1 Bridged Staked ETH (HSETH)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Haven1 Bridged Staked ETH (HSETH), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 3.42K $ 3.42K $ 3.42K Fornitura totale: $ 0.86 $ 0.86 $ 0.86 Fornitura circolante: $ 0.86 $ 0.86 $ 0.86 FDV (Valutazione completamente diluita): $ 3.42K $ 3.42K $ 3.42K Massimo storico: $ 4,935.39 $ 4,935.39 $ 4,935.39 Minimo storico: $ 2,728.41 $ 2,728.41 $ 2,728.41 Prezzo attuale: $ 3,960.03 $ 3,960.03 $ 3,960.03