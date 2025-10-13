Economia del token e analisi del prezzo di Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 17.33K $ 17.33K $ 17.33K Fornitura totale: $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 Fornitura circolante: $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 FDV (Valutazione completamente diluita): $ 17.33K $ 17.33K $ 17.33K Massimo storico: $ 128,529 $ 128,529 $ 128,529 Minimo storico: $ 81,202 $ 81,202 $ 81,202 Prezzo attuale: $ 113,087 $ 113,087 $ 113,087