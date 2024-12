Che cos'è HashCoin (HSC)

HashFuture is the next-generation blockchain platform for digital asset affirmation and circulation. As a platform and bridge linking the physical and digital world, HashFuture aims to solve the problem of digital assets property rights issues and cross-chain asset transfer. HashFuture develops the all-encompassed structure of "protocol layer—technical layer—application layer" system based on blockchain technology to overcome the roadblocks on ownership recognition and transaction recording of digital assets. As a platform and bridge linking the physical and digital world, HashFuture aims to solve the problem of digital assets property rights issues and cross-chain asset transfer. HashFuture develops a brand-new three-dimensional, one-stop, digital assets affirmation and circulation platform on blockchain, using the structure of "protocol layer—technical layer—application layer".

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa HashCoin (HSC) Sito web ufficiale