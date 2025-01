Che cos'è Halving (HALVING)

$Halving is a memecoin inspired by the Halving occurring every 4 years. The Bitcoin Halving represents to the entire crypto sphere the eagerly anticipated beginning of each bull cycle, where Satoshi Nakamoto's Bitcoin ninja dev team is metaphorically cutting slices of Bitcoin. Our token, $HALVING, encapsulates the excitement and momentum of this event, aiming to bring the spirit of the Halving to a broader audience.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Halving (HALVING) Sito web ufficiale