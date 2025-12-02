Economia del token e analisi del prezzo di GT3 Finance (GT3)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per GT3 Finance (GT3), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 733.10K $ 733.10K $ 733.10K Fornitura totale: $ 159.27M $ 159.27M $ 159.27M Fornitura circolante: $ 159.27M $ 159.27M $ 159.27M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 733.10K $ 733.10K $ 733.10K Massimo storico: $ 0.00811755 $ 0.00811755 $ 0.00811755 Minimo storico: $ 0.00437206 $ 0.00437206 $ 0.00437206 Prezzo attuale: $ 0.00460288 $ 0.00460288 $ 0.00460288