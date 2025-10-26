Il prezzo in tempo reale di GT3 Finance oggi è 0.00566832 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi GT3 a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di GT3 su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di GT3 Finance oggi è 0.00566832 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi GT3 a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di GT3 su MEXC ora.

Prezzi in tempo reale di 1 USD in GT3:

$0.00566832
$0.00566832
0.00%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di GT3 Finance (GT3)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:35:25 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di GT3 Finance (GT3) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.00565722
$ 0.00565722
Min sulle 24h
$ 0.00567696
$ 0.00567696
Max sulle 24h

$ 0.00565722
$ 0.00565722

$ 0.00567696
$ 0.00567696

$ 0.00811755
$ 0.00811755

$ 0.00565722
$ 0.00565722

0.00%

-0.00%

-2.99%

-2.99%

Il prezzo in tempo reale di GT3 Finance (GT3) è $0.00566832. Nelle ultime 24 ore, GT3 ha oscillato tra un minimo di $ 0.00565722 e un massimo di $ 0.00567696, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di GT3 è $ 0.00811755, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00565722.

In termini di performance a breve termine, GT3 è variato del 0.00% nell'ultima ora, del -0.00% nelle 24 ore e del -2.99% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di GT3 Finance (GT3)

$ 886.43K
$ 886.43K

--
--

$ 886.43K
$ 886.43K

156.38M
156.38M

156,382,804.4696752
156,382,804.4696752

L'attuale capitalizzazione di mercato di GT3 Finance è $ 886.43K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di GT3 è 156.38M, con una fornitura totale di 156382804.4696752. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 886.43K.

Cronologia dei prezzi di GT3 Finance (GT3) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di GT3 Finance a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di GT3 Finance in USD è stata di $ -0.0006180140.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di GT3 Finance in USD è stata di $ -0.0012606780.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di GT3 Finance in USD è stata di $ -0.000808658696048872.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0-0.00%
30 giorni$ -0.0006180140-10.90%
60 giorni$ -0.0012606780-22.24%
90 giorni$ -0.000808658696048872-12.48%

Che cos'è GT3 Finance (GT3)

GT3 is the native token used in GT3.finance, a mobile-first DEX based on veTokens. Most of DEX and AMMs are designed to work on desktops. GT3 is designed to run perfectly on mobile devices, adding a new generation wallet (based on smart accounts & Passkeys) to simplify user experience.

GT3 is also based on the concept of vote escrow tokens: users block our $GT3 native tokens and vote for their favourite pools, receiving Bribes from projects and increasing APR for liquidity pools.

Risorsa GT3 Finance (GT3)

Previsione del prezzo di GT3 Finance (USD)

Quanto varrà GT3 Finance (GT3) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset GT3 Finance (GT3) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per GT3 Finance.

Controlla subito la previsione del prezzo di GT3 Finance!

GT3 in valute locali

Economia del token di GT3 Finance (GT3)

Comprendere l'economia del token di GT3 Finance (GT3) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token GT3!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a GT3 Finance (GT3)

Quanto vale oggi GT3 Finance (GT3)?
Il prezzo in tempo reale di GT3 in USD è 0.00566832 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da GT3 in USD?
Il prezzo attuale di GT3 in USD è $ 0.00566832. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di GT3 Finance?
La capitalizzazione di mercato per GT3 è $ 886.43K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di GT3?
La fornitura circolante di GT3 è 156.38M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di GT3?
GT3 ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00811755 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di GT3?
GT3 ha visto un prezzo ATL di 0.00565722 USD.
Qual è il volume di trading di GT3?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per GT3 è -- USD.
GT3 salirà quest'anno?
GT3 potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di GT3 per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:35:25 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di GT3 Finance (GT3)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

