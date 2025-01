Che cos'è GROK heroes (GROKHEROES)

GROK heroes combines the power of DeFi with the brilliance of AI driven by community.. GROK heroes isn't just a coin; it's a movement. Born from the visionary mind of Elon Musk, GROK heroes combines the power of DeFi with the brilliance of AI driven by community. Back up by an experienced team who achieved good milestone on previous project. The Grok Hero team is an active development group that keeps evolving for the benefit of the community.We created this novel token in December 2023, ever since so many knock-offs have come & gone but we're still here! GrokHeroes branding & evolving with tech trends for the benefit of the community; it keeps giving regardless of the time of the year. You’re Welcome!

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa GROK heroes (GROKHEROES) Whitepaper Sito web ufficiale