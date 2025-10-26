Il prezzo in tempo reale di Grand Gangsta City oggi è 0.00223017 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi $GGC a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di $GGC su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Grand Gangsta City oggi è 0.00223017 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi $GGC a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di $GGC su MEXC ora.

$0.00223017
+1.60%1D
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:34:28 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Grand Gangsta City ($GGC) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.00219234
Min sulle 24h
$ 0.00227821
Max sulle 24h

$ 0.00219234
$ 0.00227821
$ 0.01587433
$ 0.00179572
-2.10%

+1.68%

+20.01%

+20.01%

Il prezzo in tempo reale di Grand Gangsta City ($GGC) è $0.00223017. Nelle ultime 24 ore, $GGC ha oscillato tra un minimo di $ 0.00219234 e un massimo di $ 0.00227821, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di $GGC è $ 0.01587433, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00179572.

In termini di performance a breve termine, $GGC è variato del -2.10% nell'ultima ora, del +1.68% nelle 24 ore e del +20.01% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Grand Gangsta City ($GGC)

$ 2.05M
--
$ 2.23M
918.25M
1,000,000,000.0
L'attuale capitalizzazione di mercato di Grand Gangsta City è $ 2.05M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di $GGC è 918.25M, con una fornitura totale di 1000000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 2.23M.

Cronologia dei prezzi di Grand Gangsta City ($GGC) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Grand Gangsta City a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Grand Gangsta City in USD è stata di $ -0.0006978491.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Grand Gangsta City in USD è stata di $ -0.0012140726.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Grand Gangsta City in USD è stata di $ -0.003774783034681231.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+1.68%
30 giorni$ -0.0006978491-31.29%
60 giorni$ -0.0012140726-54.43%
90 giorni$ -0.003774783034681231-62.86%

Che cos'è Grand Gangsta City ($GGC)

The GGC Ecosystem is a multi-platform gaming universe powered by the GGC Token, designed to unify diverse gameplay experiences through a shared economy, player ownership, and blockchain-backed progression. Spanning PC and mobile platforms, it connects players across narrative-rich worlds, strategic multiplayer battles, and raw survival shooters, offering optional NFT utility and a player-driven token economy. The ecosystem is anchored by three core titles: Grand Gangsta City (PC, Narrative RPG), West Land Arena (Mobile, Base-Building Strategy), and Deathmatch (PC, FPS Survival Arena). The GGC Token serves as the backbone, functioning as an in-game currency for upgrades, exclusive content, and unlockables, while enabling NFT transactions for buying, selling, or trading in-game assets like characters, gear, or land. Players can earn cross-game rewards, unlocking bonuses in one title through performance in another. Planned governance features will allow token holders to vote on ecosystem proposals, content updates, and NFT drops, while staking offers passive earnings, loot drops, or leaderboard boosts. More than just a gaming platform, the GGC Ecosystem delivers a cross-genre entertainment experience, blending immersive storytelling, player ownership, and strategic scalability through Web3, empowering players’ journeys whether they’re building strongholds, battling the undead, or rising through the underworld.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Previsione del prezzo di Grand Gangsta City (USD)

Quanto varrà Grand Gangsta City ($GGC) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Grand Gangsta City ($GGC) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Grand Gangsta City.

Controlla subito la previsione del prezzo di Grand Gangsta City!

$GGC in valute locali

Economia del token di Grand Gangsta City ($GGC)

Comprendere l'economia del token di Grand Gangsta City ($GGC) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token $GGC!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Grand Gangsta City ($GGC)

Quanto vale oggi Grand Gangsta City ($GGC)?
Il prezzo in tempo reale di $GGC in USD è 0.00223017 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da $GGC in USD?
Il prezzo attuale di $GGC in USD è $ 0.00223017. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Grand Gangsta City?
La capitalizzazione di mercato per $GGC è $ 2.05M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di $GGC?
La fornitura circolante di $GGC è 918.25M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di $GGC?
$GGC ha raggiunto un prezzo ATH di 0.01587433 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di $GGC?
$GGC ha visto un prezzo ATL di 0.00179572 USD.
Qual è il volume di trading di $GGC?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per $GGC è -- USD.
$GGC salirà quest'anno?
$GGC potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di $GGC per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:34:28 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Grand Gangsta City ($GGC)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

