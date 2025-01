Che cos'è GoLondon (GOLDN)

When the cat goes London, the gains go parabolic! Born from the viral TikTok sensation, $GOLDN is here to take over the Crypto Scene. With its paws on the pulse of the meme economy, this cat isn’t just going to London 🇬🇧– it’s taking you straight to the moon! Whether you’re a seasoned degen or a fresh-faced ape, $GOLDN is the purr-fect coin to chase gains while having fun. Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind.

Risorsa GoLondon (GOLDN) Sito web ufficiale