Economia del token e analisi del prezzo di GoldenCat (CATS)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per GoldenCat (CATS), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 68.09K $ 68.09K $ 68.09K Fornitura totale: $ 690.69B $ 690.69B $ 690.69B Fornitura circolante: $ 690.69B $ 690.69B $ 690.69B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 68.09K $ 68.09K $ 68.09K Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0