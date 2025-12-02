Economia del token e analisi del prezzo di Golden Donkey (GDK)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Golden Donkey (GDK), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 2.67M $ 2.67M $ 2.67M Fornitura totale: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Fornitura circolante: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 2.67M $ 2.67M $ 2.67M Massimo storico: $ 0.00034948 $ 0.00034948 $ 0.00034948 Minimo storico: $ 0.0000462 $ 0.0000462 $ 0.0000462 Prezzo attuale: $ 0.00026737 $ 0.00026737 $ 0.00026737