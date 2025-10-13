Economia del token e analisi del prezzo di Gold xStock (GLDX)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Gold xStock (GLDX), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Fornitura totale: $ 23.90K $ 23.90K $ 23.90K Fornitura circolante: $ 3.16K $ 3.16K $ 3.16K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 10.93M $ 10.93M $ 10.93M Massimo storico: $ 4,340.05 $ 4,340.05 $ 4,340.05 Minimo storico: $ 300.95 $ 300.95 $ 300.95 Prezzo attuale: $ 457.16 $ 457.16 $ 457.16