Che cos'è Gokuswap (GOKU)

GokuSwap will bring permanent resilience to the world of decentralized finance. GOKU is more than just a coin, it is a movement, a symbol, a story engraved into the blockchain, a spirit that is unstoppable in the face of market trends, like the willpower of a Saiyan. GokuSwap is a warrior rising from the crypto battlefield with a spirit of immunity to short-term market trends. This is the story of GokuSwap's growth and steadfast commitment. GokuSwap was born from the forgotten ashes, whispering ancient prophecies. Focus, innovate, be the best until no one can ignore you. Immerse yourself in the legacy as GokuSwap combines meme culture with the power of the Saiyans, creating a crypto story for all ages. Join us and be a part of a legend that will resonate in the history of cryptocurrency.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!