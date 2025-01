Che cos'è Goku (GOKU)

Goku intends to build an exceptional NFT platform. He wants his followers to buy, sell and trade NFTs. As his cryptocurrency establishes itself, he is taking advantage of the opportunity and releasing different NFTs that are available on a limited basis. These NFTs are sold in limited numbers through Opensea or Rarible. A part of the proceeds will be donated to charity organizations, so the money can be used for a good cause.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Goku (GOKU) Sito web ufficiale