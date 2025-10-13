Economia del token di GoHost (GOHOST)
Economia del token e analisi del prezzo di GoHost (GOHOST)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per GoHost (GOHOST), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su GoHost GOHOST
Our project is about offering products to enhance privacy online.
Our current live utility is a VPS service that allows people to buy a virtual private server using crypto currencies without any KYC and no logs as well.
We also recently released an app that allows people to encrypt files using a password and AES256 encryption to store files in the cloud, share to other people and so on.
We will release soon more options for our servers such as GPU/CPU optimized instances. We also will release our own In house VPN, no logs, no KYC and multiple locations as well as our own privacy swap that allows people to swap from one currency to an other with low fees.
Economia del token di GoHost (GOHOST): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di GoHost (GOHOST) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token GOHOST che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token GOHOST possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di GOHOST, esplora il prezzo in tempo reale del token GOHOST!
Previsione prezzi di GOHOST
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi GOHOST? La nostra pagina di previsione dei prezzi di GOHOST combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy