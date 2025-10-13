Economia del token e analisi del prezzo di GoHost (GOHOST)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per GoHost (GOHOST), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 6.59K $ 6.59K $ 6.59K Fornitura totale: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Fornitura circolante: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 6.59K $ 6.59K $ 6.59K Massimo storico: $ 0.164158 $ 0.164158 $ 0.164158 Minimo storico: $ 0.00602165 $ 0.00602165 $ 0.00602165 Prezzo attuale: $ 0.00658937 $ 0.00658937 $ 0.00658937