Economia del token e analisi del prezzo di God The Dog (GOD)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per God The Dog (GOD), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 474.40K $ 474.40K $ 474.40K Fornitura totale: $ 991.33M $ 991.33M $ 991.33M Fornitura circolante: $ 991.33M $ 991.33M $ 991.33M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 474.40K $ 474.40K $ 474.40K Massimo storico: $ 0.00932323 $ 0.00932323 $ 0.00932323 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00049081 $ 0.00049081 $ 0.00049081