Economia del token e analisi del prezzo di GM Frens (GM)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per GM Frens (GM), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 11.79K $ 11.79K $ 11.79K Fornitura totale: $ 69.42T $ 69.42T $ 69.42T Fornitura circolante: $ 69.42T $ 69.42T $ 69.42T FDV (Valutazione completamente diluita): $ 11.79K $ 11.79K $ 11.79K Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0