Economia del token e analisi del prezzo di Gimo Staked 0G (ST0G)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Gimo Staked 0G (ST0G), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 143.73K $ 143.73K $ 143.73K Fornitura totale: $ 114.76K $ 114.76K $ 114.76K Fornitura circolante: $ 114.76K $ 114.76K $ 114.76K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 143.73K $ 143.73K $ 143.73K Massimo storico: $ 3.34 $ 3.34 $ 3.34 Minimo storico: $ 1.049 $ 1.049 $ 1.049 Prezzo attuale: $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25