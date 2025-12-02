Economia del token e analisi del prezzo di Gifts Strategy (GIFTSTR)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Gifts Strategy (GIFTSTR), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 130.05K $ 130.05K $ 130.05K Fornitura totale: $ 96.61M $ 96.61M $ 96.61M Fornitura circolante: $ 93.06M $ 93.06M $ 93.06M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 135.01K $ 135.01K $ 135.01K Massimo storico: $ 0.00692033 $ 0.00692033 $ 0.00692033 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.0013988 $ 0.0013988 $ 0.0013988