Economia del token e analisi del prezzo di Germinal (GERM)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Germinal (GERM), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 8.40K $ 8.40K $ 8.40K Fornitura totale: $ 999.02M $ 999.02M $ 999.02M Fornitura circolante: $ 999.02M $ 999.02M $ 999.02M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 8.40K $ 8.40K $ 8.40K Massimo storico: $ 0.00003102 $ 0.00003102 $ 0.00003102 Minimo storico: $ 0.00000697 $ 0.00000697 $ 0.00000697 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0