Prezzo di General Impressions (GEN)
-0.42%
-16.59%
-0.89%
-0.89%
Il prezzo in tempo reale di General Impressions (GEN) è --. Nelle ultime 24 ore, GEN ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di GEN è $ 0.060835, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.
In termini di performance a breve termine, GEN è variato del -0.42% nell'ultima ora, del -16.59% nelle 24 ore e del -0.89% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.
L'attuale capitalizzazione di mercato di General Impressions è $ 11.29K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di GEN è 1.00B, con una fornitura totale di 1000000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 11.29K.
Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di General Impressions a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di General Impressions in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di General Impressions in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di General Impressions in USD è stata di $ 0.
|Periodo
|Variazione (USD)
|Variazione (%)
|Oggi
|$ 0
|-16.59%
|30 giorni
|$ 0
|-99.51%
|60 giorni
|$ 0
|-99.97%
|90 giorni
|$ 0
|--
General Impressions (GI) is a decentralized execution framework designed to support the emergence of Agentic AI—systems composed of autonomous software agents that can persist over time, coordinate with other agents, and adapt their behavior as they learn. Unlike traditional AI tools such as Manus, which executes discrete tasks without memory, or n8n, which automates workflows through static rule-based logic, GI provides a fully programmable runtime for long-lived, composable, and self-evolving agents. It does this through Glint, an open-source engine written in Rust, where agents are not stateless scripts but autonomous processes capable of maintaining state onchain, coordinating with other agents via native protocols, and dynamically updating their logic mid-execution. This enables a new kind of software behavior: not one-off responses, but ongoing loops of perception, memory, reasoning, and action—functionally similar to operating systems for agents.
Rust plays a central role in GI’s design. The language’s memory safety guarantees, concurrency model, and strict lifecycle control provide the stability and performance necessary for running agents over long time horizons. GI’s architecture embraces modularity at its core: agent logic is structured as a graph, where nodes represent functional modules and edges encode control and data flows. These modules are designed to be reused and recombined, allowing developers to build complex systems from simple, interoperable components. This makes GI fundamentally different from orchestration frameworks like LangChain or AutoGen, which focus on chaining prompts or managing tools, but lack persistence, runtime coordination, or any notion of lifecycle-aware agents.
What distinguishes GI is its ability to solve the “agentic trilemma”—the challenge of building agents that are at once flexible, general-purpose, and reusable. In legacy systems, agents either reset between runs (as with Manus), or rely on external, human-managed logic (as with n8n). In GI, agents can learn and change, coordinate natively, and persist their knowledge across context switches. These capabilities are not theoretical; GI has validated them in production through its Telegram Swarm, a network of agents operating across over 330,000 Telegram groups. These agents continuously scan messages, classify sentiment, track influencer dynamics, and autonomously take actions such as posting or triggering downstream systems—demonstrating the scalability and effectiveness of GI’s runtime.
More broadly, GI addresses a critical missing layer in the AI and crypto ecosystem. While many current projects focus on agent frontends, tooling layers, or token marketplaces, GI focuses on execution—the substrate on which all agent behavior runs. Just as Ethereum became the default environment for decentralized applications by solving composable, trustless execution for contracts, GI aspires to be the default runtime for autonomous agents. It is designed for a world in which software agents will increasingly operate without constant human supervision—researching, trading, moderating, governing, and negotiating in dynamic environments. In that world, the ability to persist, coordinate, and evolve will no longer be optional; it will be foundational. GI is building the infrastructure for that world.
MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!
Quanto varrà General Impressions (GEN) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset General Impressions (GEN) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per General Impressions.
Controlla subito la previsione del prezzo di General Impressions!
Comprendere l'economia del token di General Impressions (GEN) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token GEN!
|Orario (UTC+8)
|Tipo
|Informazioni
|10-25 15:47:08
|Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
|10-25 13:34:16
|Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
|10-25 06:10:28
|Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
|10-24 21:49:00
|Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
|10-23 22:32:48
|Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
|10-23 15:34:02
|Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali
I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.
Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato
Le criptovalute con il volume di trading più alto
Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading
Le principali aumenti di criptovalute di oggi
HODL
HODL
+1,380.00%
OMNILABS
OMNILABS
+65.50%
Pippin
PIPPIN
+61.60%
QBOT AI TRADING
QBOT
+45.45%
Truvia
TRUVIA
+33.09%