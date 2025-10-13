Economia del token di GEM (GEM)
Economia del token e analisi del prezzo di GEM (GEM)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per GEM (GEM), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su GEM GEM
The GEM Protocol seeks to resolve the fundamental inefficiencies inherent in conventional point and loyalty systems by introducing a next-generation standard: GEM (Global E-Money). By enabling the seamless conversion of fragmented, corporate-issued points into GEM—a highly liquid and stable digital asset—GEM empowers users with actual purchasing power in both online and offline environments. This transformation is more than just technical; it redefines how value is stored, transferred, and utilized in the digital economy. GEM functions as a flatcoin, maintaining consistent value through its underlying asset mechanisms, and can be used globally as a reliable medium of exchange. By bridging digital and real-world economies, the GEM Protocol is building a truly borderless payment network that delivers utility, trust, and accessibility to individuals and businesses alike, regardless of geography.
Economia del token di GEM (GEM): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di GEM (GEM) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token GEM che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token GEM possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di GEM, esplora il prezzo in tempo reale del token GEM!
Previsione prezzi di GEM
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi GEM? La nostra pagina di previsione dei prezzi di GEM combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy