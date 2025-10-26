Il prezzo in tempo reale di GEI BEAR oggi è 0.00391817 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi GEI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di GEI su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di GEI BEAR oggi è 0.00391817 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi GEI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di GEI su MEXC ora.

Maggiori informazioni su GEI

Informazioni sul prezzo di GEI

Sito web ufficiale di GEI

Economia del token di GEI

Previsioni del prezzo di GEI

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo GEI BEAR

Prezzo di GEI BEAR (GEI)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in GEI:

$0.00391785
$0.00391785$0.00391785
+0.60%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di GEI BEAR (GEI)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:51:18 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di GEI BEAR (GEI) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.00379888
$ 0.00379888$ 0.00379888
Min sulle 24h
$ 0.00401882
$ 0.00401882$ 0.00401882
Max sulle 24h

$ 0.00379888
$ 0.00379888$ 0.00379888

$ 0.00401882
$ 0.00401882$ 0.00401882

$ 0.00821529
$ 0.00821529$ 0.00821529

$ 0.00139935
$ 0.00139935$ 0.00139935

-0.26%

+0.48%

+52.21%

+52.21%

Il prezzo in tempo reale di GEI BEAR (GEI) è $0.00391817. Nelle ultime 24 ore, GEI ha oscillato tra un minimo di $ 0.00379888 e un massimo di $ 0.00401882, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di GEI è $ 0.00821529, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00139935.

In termini di performance a breve termine, GEI è variato del -0.26% nell'ultima ora, del +0.48% nelle 24 ore e del +52.21% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di GEI BEAR (GEI)

$ 271.97K
$ 271.97K$ 271.97K

--
----

$ 271.97K
$ 271.97K$ 271.97K

69.42M
69.42M 69.42M

69,420,539.8469265
69,420,539.8469265 69,420,539.8469265

L'attuale capitalizzazione di mercato di GEI BEAR è $ 271.97K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di GEI è 69.42M, con una fornitura totale di 69420539.8469265. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 271.97K.

Cronologia dei prezzi di GEI BEAR (GEI) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di GEI BEAR a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di GEI BEAR in USD è stata di $ +0.0033049779.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di GEI BEAR in USD è stata di $ +0.0014260763.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di GEI BEAR in USD è stata di $ -0.001814962841414634.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+0.48%
30 giorni$ +0.0033049779+84.35%
60 giorni$ +0.0014260763+36.40%
90 giorni$ -0.001814962841414634-31.65%

Che cos'è GEI BEAR (GEI)

GEI BEAR ($GEI) is a community-driven meme token built on the XRP Ledger (XRPL). It was born from the resilient spirit of XRP holders who have withstood years of market skepticism, ridicule, and doubt—particularly from critics dubbed "GEI Bears." Rather than remain passive, the XRP community chose to answer with humor, memes, and a bold new token that turns mockery into motivation.

GEI BEAR aims to become the unofficial meme ambassador of the XRPL, blending entertainment, community engagement, and blockchain functionality. In an era where meme coins capture mass attention and cultural power, GEI BEAR takes a unique position by representing a specific subculture within crypto: those who never gave up on XRP. By embracing satire and internet culture, the project energizes a new wave of XRP holders who want more than just passive investment—they want fun, community, and identity.

The token features zero tax on buy and sell transactions, making it frictionless to trade and ideal for fast-paced meme coin markets. It is fully deployed on the XRP Ledger, taking advantage of the network’s high-speed, low-cost, and eco-friendly design. With a total supply of 69,420,589 $GEI, the project embraces meme culture to its core while ensuring supply is capped for scarcity.

Beyond trading, $GEI is also the key to accessing the GEI BEAR NFT collection on xrp.cafe, where holders can collect, trade, and show off bear-themed NFTs with rarity traits. These NFTs strengthen community bonds and add another layer of engagement and utility to the ecosystem.

The GEI BEAR community thrives on Twitter, Telegram, and expanding platforms like TikTok, where memes, updates, and events foster ongoing interaction. The team is also exploring future use cases such as governance voting, exclusive holder events, and staking or burn mechanics—all driven by community input.

Importantly, GEI BEAR makes no claim of utility beyond its entertainment and community value. It is intentionally transparent as a meme coin—but one backed by purpose, culture, and relentless community energy.

Whether you’re a long-time XRP supporter or new to the world of crypto memes, GEI BEAR invites you to laugh, hold, and join the movement that turns doubt into digital gold.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa GEI BEAR (GEI)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di GEI BEAR (USD)

Quanto varrà GEI BEAR (GEI) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset GEI BEAR (GEI) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per GEI BEAR.

Controlla subito la previsione del prezzo di GEI BEAR!

GEI in valute locali

Economia del token di GEI BEAR (GEI)

Comprendere l'economia del token di GEI BEAR (GEI) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token GEI!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a GEI BEAR (GEI)

Quanto vale oggi GEI BEAR (GEI)?
Il prezzo in tempo reale di GEI in USD è 0.00391817 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da GEI in USD?
Il prezzo attuale di GEI in USD è $ 0.00391817. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di GEI BEAR?
La capitalizzazione di mercato per GEI è $ 271.97K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di GEI?
La fornitura circolante di GEI è 69.42M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di GEI?
GEI ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00821529 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di GEI?
GEI ha visto un prezzo ATL di 0.00139935 USD.
Qual è il volume di trading di GEI?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per GEI è -- USD.
GEI salirà quest'anno?
GEI potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di GEI per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:51:18 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di GEI BEAR (GEI)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,683.64
$111,683.64$111,683.64

+0.26%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,963.99
$3,963.99$3,963.99

+0.79%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05743
$0.05743$0.05743

-16.28%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.2434
$7.2434$7.2434

-1.33%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.60
$194.60$194.60

+1.41%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,683.64
$111,683.64$111,683.64

+0.26%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,963.99
$3,963.99$3,963.99

+0.79%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6025
$2.6025$2.6025

+0.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.60
$194.60$194.60

+1.41%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19731
$0.19731$0.19731

+0.55%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000117
$0.000000000000117$0.000000000000117

+17.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.049000
$0.049000$0.049000

+6,433.33%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.4800
$0.4800$0.4800

+1,820.00%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.4800
$0.4800$0.4800

+1,820.00%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000188
$0.0000000000000000000188$0.0000000000000000000188

+70.90%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000747
$0.0000000000747$0.0000000000747

+62.03%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.037560
$0.037560$0.037560

+49.27%

Logo Truvia

Truvia

TRUVIA

$0.00004063
$0.00004063$0.00004063

+28.29%