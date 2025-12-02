Economia del token e analisi del prezzo di Geez PNutz (PNUTZ)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Geez PNutz (PNUTZ), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 83.72K $ 83.72K $ 83.72K Fornitura totale: $ 371.00K $ 371.00K $ 371.00K Fornitura circolante: $ 371.00K $ 371.00K $ 371.00K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 83.72K $ 83.72K $ 83.72K Massimo storico: $ 0.674176 $ 0.674176 $ 0.674176 Minimo storico: $ 0.129475 $ 0.129475 $ 0.129475 Prezzo attuale: $ 0.226403 $ 0.226403 $ 0.226403