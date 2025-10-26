Il prezzo in tempo reale di Geez PNutz oggi è 0.357357 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi PNUTZ a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di PNUTZ su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Geez PNutz oggi è 0.357357 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi PNUTZ a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di PNUTZ su MEXC ora.

Maggiori informazioni su PNUTZ

Informazioni sul prezzo di PNUTZ

Whitepaper di PNUTZ

Sito web ufficiale di PNUTZ

Economia del token di PNUTZ

Previsioni del prezzo di PNUTZ

Logo Geez PNutz

Prezzo di Geez PNutz (PNUTZ)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in PNUTZ:

$0.357357
$0.357357
+6.60%1D
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Geez PNutz (PNUTZ)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:51:11 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Geez PNutz (PNUTZ) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.30694
$ 0.30694
Min sulle 24h
$ 0.359165
$ 0.359165
Max sulle 24h

$ 0.30694
$ 0.30694

$ 0.359165
$ 0.359165

$ 0.674176
$ 0.674176

$ 0.129475
$ 0.129475

+8.83%

+6.66%

+6.87%

+6.87%

Il prezzo in tempo reale di Geez PNutz (PNUTZ) è $0.357357. Nelle ultime 24 ore, PNUTZ ha oscillato tra un minimo di $ 0.30694 e un massimo di $ 0.359165, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di PNUTZ è $ 0.674176, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.129475.

In termini di performance a breve termine, PNUTZ è variato del +8.83% nell'ultima ora, del +6.66% nelle 24 ore e del +6.87% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Geez PNutz (PNUTZ)

$ 145.32K
$ 145.32K

--
--

$ 145.32K
$ 145.32K

407.00K
407.00K

407,000.0
407,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di Geez PNutz è $ 145.32K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di PNUTZ è 407.00K, con una fornitura totale di 407000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 145.32K.

Cronologia dei prezzi di Geez PNutz (PNUTZ) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Geez PNutz a USD è stata $ +0.02231322.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Geez PNutz in USD è stata di $ -0.0766857746.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Geez PNutz in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Geez PNutz in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.02231322+6.66%
30 giorni$ -0.0766857746-21.45%
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è Geez PNutz (PNUTZ)

Geez PNutz (PNutz) is the native ETF-style token of the Geez ecosystem, launched on ApeChain. It introduces a trustless mechanism where Geez NFTs become instantly liquid, tradable, and composable within DeFi. Each NFT can be deposited into GeeBank’s vault to mint PNutz, ensuring that supply is strictly collateralized on a 1:1 basis. This creates a transparent bridge between non-fungible assets and fungible liquidity, unlocking new capital efficiency for Geez holders while retaining redemption rights for the underlying NFTs.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Geez PNutz (PNUTZ)

Previsione del prezzo di Geez PNutz (USD)

Quanto varrà Geez PNutz (PNUTZ) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Geez PNutz (PNUTZ) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Geez PNutz.

Controlla subito la previsione del prezzo di Geez PNutz!

PNUTZ in valute locali

Economia del token di Geez PNutz (PNUTZ)

Comprendere l'economia del token di Geez PNutz (PNUTZ) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token PNUTZ!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Geez PNutz (PNUTZ)

Quanto vale oggi Geez PNutz (PNUTZ)?
Il prezzo in tempo reale di PNUTZ in USD è 0.357357 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da PNUTZ in USD?
Il prezzo attuale di PNUTZ in USD è $ 0.357357. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Geez PNutz?
La capitalizzazione di mercato per PNUTZ è $ 145.32K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di PNUTZ?
La fornitura circolante di PNUTZ è 407.00K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di PNUTZ?
PNUTZ ha raggiunto un prezzo ATH di 0.674176 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di PNUTZ?
PNUTZ ha visto un prezzo ATL di 0.129475 USD.
Qual è il volume di trading di PNUTZ?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per PNUTZ è -- USD.
PNUTZ salirà quest'anno?
PNUTZ potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di PNUTZ per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:51:11 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Geez PNutz (PNUTZ)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

$111,683.63

$3,962.52

$0.05786

$7.2070

$194.53

$111,683.63

$3,962.52

$2.6019

$194.53

$0.19720

$0.00000

$0.00000

$0.000000000000117

$0.046000

$0.4600

$0.4600

$0.0000000000000000000188

$0.0000000000747

$0.037753

$0.00004063

