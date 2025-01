Che cos'è Gate AI (GAI)

Gate AI Leverages AI and Blockchain to Monetize Telegram Communities with Advanced Payment Gateways. Our AI technology allows for auto renewals, retention statistics and payments to be made seamlessly.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Gate AI (GAI) Whitepaper Sito web ufficiale