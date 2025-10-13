Economia del token e analisi del prezzo di Gamestop xStock (GMEX)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Gamestop xStock (GMEX), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 64.06K Fornitura totale: $ 253.71K Fornitura circolante: $ 16.02K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 6.97M Massimo storico: $ 33.93 Minimo storico: $ 23.93 Prezzo attuale: $ 27.48