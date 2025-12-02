Economia del token e analisi del prezzo di Game 5 BALL (BALL)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Game 5 BALL (BALL), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 520.01M $ 520.01M $ 520.01M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M Massimo storico: $ 0.01128623 $ 0.01128623 $ 0.01128623 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.0019367 $ 0.0019367 $ 0.0019367