Che cos'è Fuzzy Lucky (BSCM)

BSCM is a cryptoasset introduced by Alita-AI, a platform that utilizes facial recognition technology to distribute airdrops to its users. This MEMECOIN is designed to foster community engagement and growth within the ecosystem. The token is distributed through the M-TOKEN Launch platform to users who have successfully completed facial recognition verification, aiming to incentivize participation and investment within the Alita-AI environment.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Fuzzy Lucky (BSCM) Sito web ufficiale