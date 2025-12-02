Economia del token e analisi del prezzo di Free Republic of Verdis (VERDIS)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Free Republic of Verdis (VERDIS), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 44.92K $ 44.92K $ 44.92K Fornitura totale: $ 998.34M $ 998.34M $ 998.34M Fornitura circolante: $ 998.34M $ 998.34M $ 998.34M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 44.92K $ 44.92K $ 44.92K Massimo storico: $ 0.00038098 $ 0.00038098 $ 0.00038098 Minimo storico: $ 0.00000722 $ 0.00000722 $ 0.00000722 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0