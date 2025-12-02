Scopri informazioni chiave su Football World Community (FWC), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.

Ora che hai compreso l'economia del token di FWC, esplora il prezzo in tempo reale del token FWC !

Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.

Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.

Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.

Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.

Numero massimo di token FWC che sono stati o saranno mai creati.

Comprendere l'economia del token di Football World Community (FWC) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.

Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi FWC? La nostra pagina di previsione dei prezzi di FWC combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.

Perché dovresti scegliere MEXC?

MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.