Che cos'è Food (FOOD)

FOOD Token is a crypto asset developed by Bitci Borsa Teknoloji Anonim Limited on Bitcichain. Food Token (FOOD) is a digital asset that is designed specifically for those who enjoy food, entertainment and a night out. FOOD offers benefits privileges at restaurants, entertainment centers and nightclubs. It also gives FOOD holders the opportunity to make their dining experience more special and interact within the community.

